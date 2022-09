Dest, le prime parole da rossonero: “Che orgoglio essere qui” – VIDEO

L’AC Milan ha condiviso sui social un video con le prime parole di Sergino Dest da rossonero. L’americano si è detto orgoglioso!

Un colpo inatteso, un acquisto che ha fatto gran clamore! Nessuno avrebbe mai immaginato che Paolo Maldini e Frederic Massara chiudessero il mercato con l’ingaggio di Sergino Dest dal Barcellona. Ed effettivamente, sembra essere stata una trattativa improvvisa, un vero blitz di mercato!

Sta di fatto che da stasera, ufficialmente, l’ex Ajax è un nuovo giocatore rossonero! Il comunicato dell’AC Milan è arrivato solo pochi minuti fa. Sergino si è legato al Diavolo attraverso la formula del prestito con diritto riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. Il Barcellona si è trovato assolutamente d’accordo nel cedere Dest, dato che i rapporti con Xavi non erano idilliaci. I due non si sono mai trovati nel giusto modo!

Il Milan coprirà l’intero ingaggio del giocatore in questa stagione. 3,8 milioni di euro la cifra concordata col Barcellona nel 2020. Ebbene, adesso Stefano Pioli ha una nuova pedina, di spessore, da sfruttare nel suo scacchiere. Probabilmente, l’affare Dest è stato voluto per sopperire alla lunga assenza di Alessandro Florenzi. Ma l’acquisto dello statunitense può valere doppio per il Milan, dato che sa ricoprire con qualità più ruoli.

Terzino a destra o a sinistra, esterno di centrocampo o ala. Insomma, la sua duttilità potrà essere decisiva. I tifosi non aspettano altro di vederlo all’opera, lui nel frattempo ha rilasciato le prima parole da rossonero. Prima su Instagram postando la frase “Orgoglioso ed entusiasta di unirmi ai campioni d’Italia e un Club così storico”. Poi Dest ha parlato ai canali ufficiali del club. Poche parole, già in italiano, che sottolineano ancora una volta il suo sentirsi orgoglioso di trovarsi al Milan!

Di seguito il video: