L’offerta è arrivata: la decisione del Milan è netta

Spunta un’indiscrezione importante clamorosa per quanto riguarda il mercato in uscita del Milan ed un giocatore importantissimo.

Dopo l’acquisto, non certo semplice, di Charles De Ketelaere, il Milan ha vissuto giorni di quiete e di tranquillità a livello di calciomercato. Quasi a voler risparmiare energie per il gran finale.

In questi ultimi giorni della sessione estiva, il Milan infatti sta tornando protagonista. Tre colpi in entrata (Thiaw, Vranckx e Dest) ma anche qualche rumors sulle uscite last-minute.

L’ultima indiscrezione in tal senso viene confermata dalla stampa spagnola. In particolare dal quotidiano iberico AS, il quale ha reso nota un’offerta formale inviata per un calciatore molto importante.

Stiamo parlando di Rafael Leao. L’attaccante e fuoriclasse del Milan fa gola a molti club internazionali, l’ultimo dei quali sembra essere il ricchissimo Chelsea, che ha cambiato proprietario negli ultimi mesi.

Dalla Spagna: maxi-offerta per Leao, il Milan non ha dubbi

Già nei giorni scorsi si era vociferato di un tentativo importante da Londra per Leao. Il Chelsea sta infatti cercando rinforzi per il proprio reparto d’attacco e si sarebbe interessato in maniera importante al classe ’99 del Milan.

La conferma arriva da AS: secondo quanto riporta il cronista Manu Sainz, i Blues avrebbero proposto una cifra monstre al Milan nelle ultime ore. Ovvero 100 milioni di euro per ottenere last-minute il cartellino di Rafa Leao.

Una proposta davvero importante, anche fuori mercato per il calcio italiano. Ma i rossoneri non hanno affatto tentennato, continuando a restare sulla propria linea: Leao non si muove da Milanello, a patto che i club interessati versino l’intero ammontare della sua clausola rescissoria. Quest’ultima consiste in un investimento da 150 milioni di euro.

El Milan ha rechazado una oferta del Chelsea de 100 millones de euros por Rafa Leao. El club italiano se remite a la cláusula (150 millones). Más información en @diarioas — Manu Sainz (@Manu_Sainz) September 1, 2022

Il gran rifiuto del Milan ha dunque frenato le insistenti richieste del Chelsea. Difficile che la squadra di Thomas Tuchel in queste ultimissime ore di mercato possa alzare la posta ed arrivare a spendere i 150 milioni di clausola. Non a caso nelle ultime ore pare che stia imbastendo uno scambio con il Barcellona per arrivare a Pierre-Emerick Aubameyang (in cambio di Marcos Alonso), attaccante molto simile a Leao per caratteristiche tecniche.

La decisione del Milan e di Paolo Maldini è sicuramente un segnale importante. Nel progetto rossonero del presente e del futuro Rafa Leao è considerato personaggio chiave e centralissimo. Dopo questo ‘no’ secco al Chelsea si dovrà lavorare al rinnovo del portoghese, visto che il suo contratto scadrà nel giugno 2024.