Milan, non solo Vrancks e Dest: attesa per un’altra firma

Attese le firme per un terzo affare: summit per la decisione finale in casa Milan. Non sono esclusi colpi di scena. Ecco il punto della situazione

E’ un giorno di calciomercato caldissimo per il Milan. Il club rossonero ha messo le mani, nelle ultime ore, su ben due giocatori.

Di Aster Vranckx si sapeva tutto da giorni ma solo nel primo pomeriggio di ieri è arrivata la fumata bianca: il Diavolo ha fatto uno sforzo importante per convincere il Wolfsfburg, che incasserà subito due milioni di euro. Il riscatto è invece fissato a 12 milioni di euro ma i tedeschi potrebbero incassare qualche milione in più in caso di futura rivendita da parte del Milan, ben il 15%.

La sorpresa di ieri, in tarda serata, però, porta il nome di Dest. L’esterno americano del Barcellona è stato presto in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Una trattativa a sorpresa, resasi necessaria dopo lo stop di Alessandro Florenzi. Qui a stupire, oltre alle tempistiche, sono i soldi che finiranno nelle tasche dell’ormai ex giocatore blaugrana: il Diavolo, infatti, ha deciso di corrispondergli tutto lo stipendio da circa 4 milioni di euro, percepito in Spagna. Un impegno importante che lascia intravedere le ambizioni del nuovo proprietario Gerry Cardinale.

Le ultime su Bakayoko

Ma il calciomercato del Milan non è ancora concluso. I rossoneri, infatti, devono fare i conti anche con la situazione legata a Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista resta in uscita, non rientra certamente nei piani di Stefano Pioli e con l’acquisto di Vranckx è destinato a scivolare, ancora più indietro nelle gerarchie.

Il calciatore a poche ore dal calcio d’inizio di Sassuolo-Milan sembrava destinato a rescindere il proprio contratto per intraprendere una nuova avventura altrove ma le firme ancora non sono arrivate. Una decisione finale non è stata presa: in giornata un nuovo incontro con il Milan servirà a fare definitivamente chiarezza. Queste sono, dunque, anche le ore di Bakayoko.