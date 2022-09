ML – Origi e Rebic: le ultime news da Milanello sulle loro condizioni

Da Milanello arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Origi e Rebic, che hanno saltato Sassuolo-Milan per dei problemi fisici e puntano il derby.

Oggi c’era grande curiosità di vedere se ci sarebbero state novità sulle condizioni di Divock Origi e Ante Rebic, out per infortunio in Sassuolo-Milan. Stefano Pioli spera di averli entrambi a disposizione contro l’Inter sabato.

Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di Milanlive.it, Origi ha lavorato in gruppo nell’ultimo allenamento a Milanello ed è recuperato. Invece Rebic ha svolto una seduta personalizzata e le sue condizioni fisiche andranno nuovamente valutate domani.

Sicuramente è positivo sapere che l’ex attaccante del Liverpool sta bene e può essere arruolato per il derby, però Pioli spera ancora di recuperare anche il croato. Entrambi rappresentano armi che il Milan può sfruttare per fare male all’Inter, squadra da non sottovalutare mai.

A mancare sabato saranno certamente Rade Krunic, Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimovic. I primi due sono alle prese con guai muscolari, mentre il campione svedese sta svolgendo il lavoro programmato per recuperare al meglio dall’ultima operazione al ginocchio sinistro e lo rivedremo in campo nel 2023.