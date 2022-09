Un altro colpo last-minute: Milan, arriva dal Bari

La dirigenza rossonera ha messo a segno anche un ultimo colpo in entrata proprio sul gong: il giovane arriva dal Bari

Siamo ormai davvero alle battute finali di questa sessione estiva del calciomercato e nelle ultime ore tutti i club stanno correndo per ufficializzare le ultime operazioni prima chiusura ufficiale.

E’ una corsa contro il tempo per tutte quelle società che hanno ancora in programma le operazioni più importanti, ma per quelle che invece si sono mosse bene e per tempo è un’occasione per puntellare la rosa o per tesserare giovani in chiave futura. Proprio questo è il caso del Milan che nella serata di ieri ha chiuso l’affare lampo Sergino Dest dal Barcellona per sostituire Florenzi, dimostrando grande prontezza e organizzazione.

La dirigenza rossonera ha regalato immediatamente a Stefano Pioli un’alternativa valida sulla destra dopo l’infortunio occorso all’ex Rome e Psg durante il match con il Sassuolo, e in questo ultimo giorno non si è fermata. Maldini e Massara infatti stanno sfruttando questo mercato fino all’ultimo minuto e hanno chiuso da poco anche un colpi in prospettiva.

Per la Primavera arriva Rana dal Bari

I rossoneri hanno infatti chiuso per l’acquisto di Vincenzo Mattia Rana dal Bari. Si tratta di un giovane difensore, classe 2005, che andrà a rinforzare la squadra Primavera di Ignazio Abate. Un altro colpo per il futuro dopo l’altro difensore croato Jan Carlo Simic e il trequartista polacco Dariusz Stalmach.

A dare la notizia del colpo rossonero è stato il solito Gianluca Di Marzio. L’esperto di mercato ha dato l’annuncio dell’operazione tramite un post sul proprio account Twitter.