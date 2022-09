Milan, accordo ufficiale con il network: contenuti inediti per il pubblico USA

Ufficializzato l’accordo tra il Milan e l’emittente televisiva americana, che fa parte dei nuovi partner di RedBird Capital.

Quasi passato in sordina il closing degli scorsi giorni, che ha ufficialmente concluso il passaggio di proprietà in casa Milan. Il fondo RedBird Capital Partners è diventato a tutti gli effetti proprietario e azionista di maggioranza dell’A.C. Milan.

L’approdo della nuova proprietà, guidata dal manager Gerry Cardinale, porterà sicuramente alcuni cambiamenti negli uomini chiave e nei progetti. Ma subito si vede la mano di RedBird per quanto riguarda le strategie comunicative e di immagine.

Nei giorni scorsi si era parlato con forza di una partnership importante con un network sportivo made in USA. Vale a dire YES Network, la tv ufficiale dei New York Yankees. Vale a dire la franchigia di baseball più nota in circolazione, con la quale RedBird collabora.

L’annuncio ufficiale del Milan: “Contenuti in diretta su YES Network”

Oggi è arrivata la conferma ufficiale del Milan. Il club rossonero ha annunciato la buona riuscita dell’accordo con YES Network per quanto riguarda la trasmissione di contenuti speciali riguardanti la squadra di Pioli.

In pratica, grazie ai buoni uffici di RedBird, il Milan godrà di maggiore visibilità grazie all’emittente televisiva americana, che si occupa di sport in generale e non soltanto di baseball. Questo intanto il testo del comunicato su acmilan.com: