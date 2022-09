Cardinale è a San Siro per il Derby: la prima foto da rossonero

Cardinale, numero 1 di RedBird, è in tribuna a San Siro per assistere a Milan-Inter: ovviamente spera in una vittoria.

Il Milan ha appena cambiato proprietà, passando da Elliott Advisors UK a RedBird Capital Partners, e Gerry Cardinale non poteva mancare nel Derby. C’è anche lui a San Siro per guardare il match contro l’Inter.

La sua presenza in tribuna era attesa ed è stata confermata. Le telecamere di DAZN lo hanno inquadrato, molto sorridente e anche curioso di vivere l’atmosfera speciale di questo tipo di partite. Sarà interessante vedere quanto l’uomo d’affari italo-americano sarà presente.

I Singer non sono stati una presenza fissa in questi anni da padroni del Milan. È stato soprattutto Gordon a recarsi a Milano in alcune occasioni, mentre il padre Paul lo abbiamo visto solo all’ultima giornata dello scorso campionato contro il Sassuolo. Poi si è goduto la festa Scudetto con il figlio, prima di procedere con la cessione del club. Stasera ci sono entrambi nuovamente.

Cardinale spera di iniziare la sua avventura da patron rossonero con una vittoria nel derby contro l’Inter. Sarà una gara aperta a qualsiasi risultato, difficile fare pronostici certi.