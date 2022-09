Inzaghi: “Noi due gol bellissimi, loro tre gol troppo facili”

Il pensiero di Simone Inzaghi al termine di Milan-Inter. L’allenatore si è detto rammaricato per la sconfitta, convinto di meritare il pareggio…

Il primo derby della stagione è rossonero. Milan-Inter è terminato 3-2, con una grande prestazione della squadra di Stefano Pioli. Più complicato il finale di gara per il Diavolo, che dopo il gol di Dzeko ha visto l’Inter spingere più forte per il pareggio.

Simone Inzaghi al termine della gara ha parlato ai microfoni di DAZN. Secondo il tecnico avversario la sua squadra avrebbe meritato il pari. Particolare la sua frase sui gol del Milan, paragonati a quelli dei suoi. Di seguito le parole dell’allenatore dell’Inter:

“All’inizio è stata una partita equilibrata, poi il nostro ottimo gol. Dopo il pareggio abbiamo avuto un black out di mezz’ora. Noi abbiamo fatto due gol bellissimi, loro tre gol in cui noi abbiamo sbagliato. Per quanto visto alla fine credo avremmo meritato il pareggio. Stasera per fare due gol abbiamo fatto tantissima fatica, avremmo potuto farne di più ma il merito è di un grandissimo portiere. Per vincere un derby dobbiamo fare di più.