La dedica speciale di Leao dopo il gol nel Derby – VIDEO

Leao ha omaggiato Florenzi dopo aver segnato la rete del pareggio nel derby di Milano: un bel gesto del portoghese.

Finalmente Rafael Leao si è sbloccato in un derby. Suo il gol che ha permesso al Milan di pareggiare dopo il vantaggio dell’Inter firmato Marcelo Brozovic.

Il portoghese ha battuto Samir Handanovic con un potente tiro di sinistro dall’interno dell’area, sfruttando l’ottimo assist di Sandro Tonali. Una rete molto importante e che ha dato molta fiducia ai rossoneri, che poi hanno preso in controllo la partita e creato tante occasioni per raddoppiare.

Dopo aver segnato il gol dell’1-1, Leao ha mostrato una maglietta con il nome di Alessandro Florenzi. Una dedica speciale di Rafa per il compagno di squadra, fuori per un serio infortunio muscolare patito nella scorsa giornata contro il Sassuolo. Non si conoscono ancora i tempi di recupero, ma se Paolo Maldini e Frederic Massara hanno voluto prendere Sergino Dest dal Barcellona è evidente che si tratti di un problema non risolvibile a breve.