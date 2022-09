Milan-Inter, la scelta spiazza tutti: sorpresa di formazione

Le ultime in casa Inter, avversario odierno nel derby di campionato del Milan. Simone Inzaghi prepara la mossa a sorpresa.

Mancano pochissime ore all’inizio del primo derby della stagione 2022-2023. Milan e Inter si affrontano a San Siro a partire dalle ore 18 in punto.

Un derby che forse arriva fin troppo presto, visto che siamo soltanto ad inizio settembre. Ma che già potrà dare indicazioni per il proseguo del campionato, nonostante ci sia tutto il tempo eventualmente per recuperare terreno.

Intanto arrivano indiscrezioni importanti sulle formazioni di Milan ed Inter. Se Stefano Pioli pare avere le idee chiarissime, senza troppi ballottaggi da risolvere, in casa nerazzurra si potrebbe verificare una mossa a sorpresa.

Simone Inzaghi prova a sorprendere il Milan: cambio in attacco

Nessuna strategia particolare o cambiata in vista del derby. Ma Simone Inzaghi starebbe pensando ad una mossa non prevista in attacco, dove l’Inter farà sicuramente a meno dell’infortunato Romelu Lukaku.

Per caratteristiche tecniche e fisiche, sembrava sicura la presenza di Edin Dzeko come titolare al fianco di Lautaro Martinez, ristabilendo la coppia offensiva dell’Inter dello scorso campionato.

Invece l’ex capitano della Roma e della Bosnia potrebbe rimanere in panchina. A sorpresa Inzaghi starebbe pensando di mandare in campo un tandem d’attacco tutto argentino e completamente dinamico. Dunque al fianco di Lautaro ci potrebbe essere Joaquin Correa.

Il ‘Tucu‘ in queste ultime ore sarebbe diventato il favorito per sostituire Lukaku. Un cambio strategico per Inzaghi, che preferisce la velocità e la fantasia di Correa all’esperienza di Dzeko. Un tentativo di far uscire la difesa del Milan in pressione per prenderla poi d’infilata in maniera più rapida e aperta possibile.

L’idea dell’Inter è anche quella di replicare lo schieramento visto nell’ultimo derby vinto dai nerazzurri. Quello dello scorso 19 aprile in semifinale di Coppa Italia, per 3-0 sul Milan. In quella circostanza Lautaro e Correa partirono titolari in attacco, con il ‘Toro’ capace di segnare addirittura una doppietta.