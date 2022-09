Milan-Inter, le scelte di Pioli e Inzaghi per il derby

Le scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi in vista del derby Milan-Inter, in programma a San Siro, alle ore 18.00. Ecco le formazioni delle due squadre

Archiviato finalmente il calciomercato è tempo di pensare solo ed esclusivamente al campo. Poche ore e sarà derby. Il Milan alle ore 18.00, allo stadio San Siro, giocherà il match contro l’Inter, valevole per la quinta giornata di Serie A.

La squadra di Stefano Pioli è pronta per per la partita più importante della stagione: il match ha praticamente sciolto tutti i suoi dubbi. La formazione è fatta con Mike Maignan tra i pali, difesa a quattro con Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernandez.

Anche a centrocampo non c’è alcun dubbio, con il tecnico che si affida ai titolarissimi, Ismael Bennacer e Sandro Tonali.

Gli unici dubbi, come è accaduto spesso, in questo inizio di stagione, sono legati alla trequarti. Non si tocca chiaramente Rafael Leao. Le voci legate al suo futuro sono finite in soffitto e ora può concentrarsi sul campo, in attesa di una chiamata per il rinnovo.

Al suo fianco ci sarà Charles De Ketelaere. Il belga è chiamato a prendersi la scena in una delle partite più attese ed è ampiamente in vantaggio su Brahim Diaz. L’unico vero ballottaggio è legato all’esterno di destra, in cui Junior Messias dovrebbe riprendersi il posto, mandando in panchina Alexis Saelemaekers. Punta centrale Olivier Giroud, con Origi pronto a subentrare

Le scelte di Inzaghi

Qualche dubbio in più, invece, per Simone Inzaghi. Il tecnico non ha ancora deciso su chi puntare sulla sinistra del campo.

Bastoni, nonostante qualche linea di febbre in settimana, dovrebbe spuntarla su Dimarco. Come quinto, invece, è Darmian il favorito su Gosens.

Il resto della formazione, schierata con il classico 3-5-2, è praticamente la stessa della passata stagione. In porta ci sarà ancora Handanovic, con il terzetto difensivo completato da de Vrij e Milan Skriniar. A centrocampo gli altri quatto saranno Dumfries, Barella, Brozovic e Calhanoglu.

In avanti, senza l’infortunato Lukaku, più Correa che Dzeko per affiancare Lautaro Martinez.

Milan 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao, Giroud.

Inter 3-5-2: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Correa, Lautaro Martinez