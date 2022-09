Milan-Inter, streaming e diretta tv: dove vedere il Derby oggi

E’ il giorno del Derby di andata tra Milan e Inter, in campo oggi alle 18 per la 5.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vederla in diretta tv e in streaming

Tutto esaurito a San Siro per il Derby di andata tra Milan e Inter, di nuovo contro, oggi dalle 18, a tre mesi dalla conclusione del duello Scudetto della scorsa stagione vinto dai rossoneri in extremis.

Rispetto a quello dello scorso febbraio o alla semifinale di Coppa Italia, quello odierno non sarà un Derby decisivo per la classifica ma, ovviamente, non può essere una partita come tutte le altre.

Il Milan, reduce dal deludente pareggio con il Sassuolo, lo affronterà con quella che è, a tutti gli effetti, la formazione titolare al momento con De Keteleare dal primo minuto, Leao e Messias a supporto di Giroud. A centrocampo Bennacer e Tonali. In difesa linea a 4 confermatissima con Calabria, Tomori, Kalulu e Hernandez davanti a Maignan. Nell’Inter, Lukaku dovrebbe essere sostituto da Correa preferito a Dzeko. Calhanoglu titolare mentre a sinistra Darmian costringerà Gosens a un’altra panchina.

Milan-Inter, dove vederla in diretta tv e in streaming

Il Derby Milan-Inter è un’esclusiva di Dazn. La partita sarà visibile in streaming, in abbonamento, sull’applicazione disponibile per smartphone, smart tv, tablet e altri dispositivi come decoder TimVision, Amazon Fire Stick, Apple TV e console di gioco come Playstation e Xbox.

Da inizio campionato sono disponibili per tutti gli appassionati ulteriori opzioni per seguire Milan-Inter e le altre partite di Serie A trasmesse in esclusiva da Dazn. Dall’8 agosto, infatti, i contenuti dell’emittente streaming sono visibili anche su Sky tramite l’applicazione disponibile per decoder SkyQ o il canale Zona Dazn presente alla posizione 214 del decoder. Per Zona Gol è necessario avere un doppio abbonamento attivo sia a Dazn (in modalità standard o Plus) che a Sky per poi sottoscrivere dall’account di Dazn la relativa opzione a 5€ al mese che si sommeranno all’abbonamento dell’emittente OTT.

Le prossime due partite del Milan saranno visibili su Sky, martedì con il Salisburgo per l’esordio in Champions League e sabato prossimo, alle 20.45, contro la Sampdoria in trasferta. Quest’ultima, ovviamente, sarà trasmessa anche da Dazn.