Pioli e la scelta importante: non si parla d’altro

Stefano Pioli ha fatto le sue scelte in vista della Champions League. Tra sorprese e certezza, una esclusione su tutte va discutere

Ormai è notizia di dominio pubblico, anche se non è stata comunicata ufficialmente, la lista dei calciatori del Milan che prenderanno parte alla prossima Champions League.

Nella serata di ieri, come raccolto dalla redazione, sono stati esclusi i tre nuovi acquisti Adli, Vranckx e Thiaw oltre a Tatarusanu, all’infortunato Ibrahimovic e a Bakayoko.

La lista completa:

2. Davide Calabria

4. Ismael Bennacer

5. Fode Ballo Touré

8. Sandro Tonali

9. Olivier Giroud

10. Brahim Diaz

12. Ante Rebic

16. Mike Maignan

17. Rafael Leao

19. Theo Hernandez

20. Pierre Kalulu

21. Sergino Dest

23. Fikayo Tomori

24. Simon Kjaer

25. Alessandro Florenzi

27. Divock Origi

30. Junior Messias

32. Tommaso Pobega

33. Rade Krunic

46. Matteo Gabbia

56. Alexis Saelemaekers

83. Antonio Mirante

90. Charles De Ketelaere

Esclusioni discutibili

Non è stato facile per Stefano Pioli escludere alcuni dei suoi calciatori dalla competizione più attesa e importante. Sono state scelte dolorose, come ammesso dallo stesso tecnico in conferenza stampa, che stanno facendo discutere. Tre acquisti, Thiaw, Vranckx e Adli, fuori hanno delle motivazioni chiaramente logiche che però non trovano molto d’accordo i tifosi.

Il tedesco e il belga pagano certamente l’essere arrivati nelle ultime ore di mercato. Avendo in rosa già quattro centrali e quattro centrocampisti, è apparsa fin da subito, la decisione più giusta. I dubbi maggiori nascono per l’ex Bordeaux. Il suo possibile taglio era nell’aria ma i tifosi rossoneri – basta farsi un giro sui social per rendersene conto – hanno sperato fino alla fine di vederlo in lista.

L’estate del francese, d’altronde, è stata più che positiva ma è evidente che Pioli ha deciso di puntare su calciatori di cui si fida maggiormente e con un’esperienza diversa. Adli, che al momento è visto soprattutto, come un’alternativa sulla trequarti, è stato così bocciato, a favore di Brahim Diaz. In molti avrebbero fatto una scelta diversa ma lo spagnolo, con la dieci sulle spalle, ha dimostrato di poter essere alla causa. L’anno scorso in Europa, d’altronde, non ha fatto certo male.

Era scontata, invece, la presenza di Dest, che può ricoprire più ruoli ma soprattutto quello di terzino destro. Florenzi potrebbe averne per molto e l’americano diventa dunque indispensabile.