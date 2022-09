Pioli: “Rinnovo Leao? Ecco quale sarà la prossima mossa del club”

Al termine del derby, Stefano Pioli ha rilasciato rilevanti dichiarazioni sul rinnovo di Rafael Leao. Le parole del tecnico rassicurano!

Il primo derby della stagione porta un nome e un cognome: Rafael Leao! Il portoghese è stato indubbiamente l’uomo chiave della gara. Due gol e un assist per lui, dopo ben nove derby precedenti dove era rimasto a secco. Il Milan ha conquistato tre punti nella gara probabilmente più importante e sentita della stagione.

Le prestazioni di Leao continuano quindi a convincere e a far innamorare i tantissimi tifosi. Ovviamente, la preoccupazione rimane sempre la stessa ed è legata al rinnovo del talento rossonero. Un prolungamento di contratto che continua a tenere con l’acqua alla gola la grande tifoseria milanista. Adesso, dopo la grande maturazione, Jorge Mendes è pronto a chiedere 7,5 milioni di euro d’ingaggio per il suo assistito.

E non è questo l’unica complicanza, dato che negli ultimi tempi le più grandi big europee si sono fatte sotto per strappare Leao al Milan. L’ultima il Chelsea, che ha rappresentato una grossa minaccia! Ci ha provato Stefano Pioli a rassicurare l’ambiente rossonero nella conferenza stampa post-derby. Al tecnico è stata posta in maniera molto diretta la domanda sul rinnovo di Rafael Leao. Questa la sua risposta:

“Il club vuole offrire presto un nuovo contratto a Leão. Ci penseranno loro, lui sta lavorando ai massimi livelli. Non sta creando alcun problema, sta solo lavorando sodo come massimo professionista”.