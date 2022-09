Cardinale a Milanello: l’incontro con Pioli, Maldini e la squadra – VIDEO

Dopo essersi gustato il derby tra Milan e Inter, vinto nella serata di ieri a San Siro, questa mattina Gerry Cardinale è stato a Milanello.

Ieri è andato in scena uno dei derby di Milano più spumeggianti degli ultimi anni: Milan e Inter si sono dati battaglia senza esclusione di colpi. I ragazzi di Pioli hanno condotto la partita in modo ineccepibile, da Maignan a Rafael Leao passando per Giroud, che anche questa volta si è girato.

Insomma, ieri le due squadre hanno dato mostra di un calcio europeo bello e avvincente. Sugli spalti, a gustarsi questo capolavoro sportivo, c’era proprio lui: il nuovo proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Oggi, invece, il nuovo possessore del club rossonero era nel centro sportivo di Carnago insieme al suo manager, oltre che a Maldini, Massara, Gazidis, Furlani e Gordon Singer per salutare ed incontrare la squadra: per lui è stata la prima volta a Milanello.

Il proprietario di RedBird ha fatto, per così dire, l’esordio in rossonero ringraziando e motivando i calciatori paragonandoli a grandi campioni del calibro di LeBron James e Dwayne Johnson per la tenacia e lo spirito guerriero mostrati in campo. Dopo aver assistito all’allenamento della prima squadra, ha poi lasciato il centro sportivo per tornare negli Stati Uniti.