I gol del Milan e le parate di Maignan nel derby: magico l’eco di San Siro – VIDEO

Tutte le emozioni del derby di Milano racchiuse in un solo video. In sottofondo San Siro e il suo popolo a far venire i brividi!

Oggi, se vogliamo, è una giornata ancora più bella di quella passata! La vittoria del derby ha fatto svegliare ogni rossonero nel migliore dei modi, felice e carico per vivere una domenica piena di soddisfazione. Milan-Inter è stata una gran bella partita, dove i rossoneri di Pioli sono riusciti ad avere la meglio per qualità, grinta e coraggio!

La doppietta di Rafael Leao, il gol di Olivier Giroud e le super parate di Mike Maignan hanno reso il primo derby della stagione spettacolare. A vederne sempre di stracittadine così! L’Inter di Inzaghi, dal suo canto, non ha mollato e dopo il 3-1 ha tentato il tutto per tutto per ottenere il pareggio, rendendo il match ancora più entusiasmante e bello da vivere.

Chi ieri era a San Siro avrà vissuto un pomeriggio al cardiopalma. Un’altalena di alti e bassi con l’adrenalina a farla da padrone. Ovviamente, il maggiore godimento è spettato ai supporters milanisti, che hanno potuto gioire della vittoria del Diavolo. Impressionante l’eco di San Siro ad ogni gol dei rossoneri come anche ad ogni parata di Maignan nel finale di gara. Il portierone si è superato su Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.

Vengono i brividi a riascoltare il rumore del Meazza in quei precisi attimi. L’AC Milan ha pubblicato sui social un video dove è possibile sentire con l’udito e con il cuore l’eco assordante di San Siro ai gol di Leao e Giroud, e alle super parate di Maignan. Eccolo di seguito: