Milan, la coreografia della Sud diventa un meme: è già virale – FOTO

La coreografia dei tifosi del Milan ieri per il derby è stata molto divertente, ma c’è chi l’ha cambiata dopo il 3-2 di fine match.

Vincere un derby, soprattutto a Milano, è sempre una grande soddisfazione. Per giorni si può parlare di primato cittadino e soprattutto si ha il diritto di enunciare sfottò di ogni tipo, purché restino nei limiti della presa in giro.

Già ieri a San Siro, prima della partita tra Milan e Inter, la Curva Sud rossonera si era portata avanti con un’idea davvero originale a livello scenico. Una coreografia ironica spiccava in curva prima del fischio d’inizio.

L’immagine realizzata dagli ultras rossoneri ha visto due giovani tifosi, uno in maglia Milan e l’altro con la casacca dell’Inter. Il primo, ovvero il rossonero, fiero della sua fede calcistica con tanto di Scudetto sul petto. L’altro, l’interista, intento ad asciugarsi le lacrime di disperazione.

Il meme sulla coreografia del Milan: spunta Simone Inzaghi

L’immagine, con sotto apposta la scritta “Tradizione meneghina”, ha dato un significato piuttosto chiaro sulla differenza di atteggiamento delle due tifoserie. Quella rossonera è descritta come fiera e spavalda, quella nerazzurra invece troppo spesso intenta a piangersi addosso.

Ma ancora più divertente è stato il meme creato dopo la fine del derby, vinto dal Milan per 3-2. L’immagine proposta dal profilo Instagram Malinconia Rossonera ha letteralmente personalizzato la coreografia con una modifica da sfottò.

Al posto del ragazzo interista dello striscione originale, è stato piazzato il volto di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, intento anche lui a lacrimare con un’espressione del volto disperata. È risaputo che il tecnico interista viene spesso etichettato, non solo dai tifosi del Milan, come un personaggio troppo spesso critico e sofferente, anche per il tono di voce.

Uno sfottò vero e proprio che è già divenuto virale sui social e sul web. L’immagine effettivamente sintetizza ciò che si è visto sul campo sia ieri nel derby che negli ultimi mesi: un Milan orgoglioso e mai esausto, pronto a vincere ogni battaglia. Dall’altra parte un’Inter forse troppo sicura di sé, costretta a piangersi addosso dopo l’ennesima occasione sprecata.