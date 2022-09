Vergogna a San Siro: cori antisemiti dalla Curva Nord, il Milan interviene – VIDEO

Episodio gravissimo sabato pomeriggio a San Siro per Milan-Inter: cori antisemiti da parte dei tifosi nerazzurri verso i milanisti, il Club non resta a guardare

Continuano a ripetizione gli episodi di razzismo e discrminazione negli stadi italiani. L’ultimo vergognoso caso è accaduto durante il derby di sabato sera. Come si può chiaramente ascoltare in un video – che ha fatto velocemente il giro del web -, il coro dei tifosi interisti contro i milanisti è davvero squallido e inaccettabile.

“I campioni dell’Italia sono Ebrei“, è il coro intonato da una parte della Curva Nord interista contro i tifosi avversari di chiara natura antisemita. Lo stesso video è stato condiviso dall’account Twitter ufficiale del Club rossonero. Che adesso ha preso anche un’importante decisione proprio in merito a quanto accaduto a San Siro (e passato purtroppo inosservato).

Che tristezza. Such a shame. https://t.co/CgYC7881a5 — AC Milan (@acmilan) September 4, 2022

Cori antisemiti al Derby: il Milan non sta a guardare

La società ha infatti deciso di fare una segnalazione alla Procura. Un gesto importante da parte del Milan, sempre in prima linea quando si tratta di temi così delicati. I rossoneri sono infatti uno dei Club più attivi su questo fronte, sui social e anche con importanti iniziative. La speranza è che la segnalazione alla Procura garantisca dei risultati accettabili o se, come molto spesso accade in questo paese, passerà tutto in cavalleria.

L’esempio lampante ha visto proprio il Milan coinvolto. Lo scorso anno, in occasione di Cagliari–Milan, i tifosi di casa hanno rivolto chiari insulti razzisti a Maignan e Tomori, i quali hanno immediatamente chiamato l’arbitro all’attenzione. Lo stesso Maignan pubblicò poi un post anti-razzista sui suoi social. Ma purtroppo non ci fu alcun tipo di intervento.