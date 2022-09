Mercato ancora aperto in Grecia: addio Milan, lo cedono adesso

In Grecia il mercato è ancora aperto: Milan, la cessione è ancora possibile. Trattativa in corso

Il Milan ha lavorato molto bene sul mercato quest’estate, anche per quanto riguarda le uscite. Si è liberato degli esuberi e, soprattutto, ha piazzato in prestito tanti ragazzi. Che avranno così la possibilità di giocare e di mettere minuti nelle gambe. Uno su tutti è Daniel Maldini, passato in prestito allo Spezia.

C’è però un esubero che la società non è riuscita a sistemare, nonostante il tentativo fino all’ultimo minuto. Si è provata addirittura la strada della risoluzione, ma anche in quel caso la trattativa non è ancora in porto. Così il giocatore è rimasto in rossonero, fuori dalla lista UEFA e, più in generale, dal progetto tecnico di Stefano Pioli.

Cessione ancora possibile: trattativa in corso

Si tratta ovviamente di Tiemoué Bakayoko. Tuttavia il centrocampista classe 1994, ex Napoli, potrebbe riuscire ad accasarsi in un campionato dove il calciomercato è ancora aperto: quello della Grecia.

Dopo aver rifiutato alcune destinazioni proposte dalla dirigenza rossonera, secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, Maldini e Massara starebbero trattando per far approdare il mediano all’Olympiacos.

Escl. – Trattativa in corso tra #Olympiacos e Tièmouè #Bakayoko, fuori dai piani di #ACMilan e #Chelsea (proprietario cartellino). C’era giá accordo l’1 settembre, ma risoluzione saltata in extremis. Parti al lavoro per trovare nuova intesa. #calciomercato in 🇬🇷 finisce 15/9 — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 5, 2022

Bakayoko è un calciatore di proprietà del Chelsea in prestito con obbligo di riscatto al Milan fino al 30 giugno. Il club rossonero dovrebbe dovrebbe pagare 17 milioni di euro per il riscatto solo se si avverassero determinate condizioni: il calciatore dovrebbe scendere in campo in almeno 15 partite da 45 minuti nella stagione 2022-23, ma essendo oramai fuori dai piani di Pioli, l’ipotesi resta improbabile.

Ora però filtra ottimismo per la trattativa e la dirigenza rossonera potrebbe regalare un altro piccolo “miracolo” di mercato, seppur in uscita, ai propri tifosi.