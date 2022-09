Milan, scoppia l’amore: “E’ pazzo di Leao”

E’ iniziata bene l’era Red Bird al Milan. Gerry Cardinale dopo il closing, ufficializzato il 31 agosto, ha deciso di assistere al derby

Il numero uno del fondo americano ha potuto ammirare da vicino la squadra di Stefano Pioli, all’opera, contro l’Inter. Sabato a San Siro di certo non è mancato. Tanti goal ed emozioni, che Cardinale, come tutti i tifosi rossoneri, si porterà per tanto tempo con se.

Il Milan è passato in svantaggio per una rete di Marcelo Brozovic, poi, è salito in cattedra Rafael Leao. Il portoghese ha letteralmente trascinato il Diavolo al successo: l’ex Lille ha pareggiato i conti con un preciso e potente mancino. Poi nella ripresa ha servito l’assist per Olivier Giroud, prima di mettersi in proprio con un’azione fantastica, con la quale ha battuto ancora una volta Samir Handanovic. Il movimento di Leao, che si libera di Skriniar e de Vrij, è ancora nella mente di tutti.

Lo è anche in quella di Gerry Cardinale, che ha ammirato le gesta del suo Milan davvero entusiasta. Ieri è stato a Milanello a complimentarsi con tutta la squadra. Il numero uno di RedBird avrà preso appunti, soprattutto, sulla prestazione di Rafael Leao. Il portoghese è stato straripante, confermandosi il miglior giocatore della Serie A.

L’ex Lille è rimasto al Milan, dopo un’estate fatta di tante voci: nell’ultimo periodo è stato il Chelsea a farsi avanti a mostrare interesse. Per i rossoneri Leao è sempre stato incedibile, sarebbero serviti i 150 milioni di euro della clausola.

Nuovo contratto

Il portoghese ha un contratto in scadenza nel 2024. Il tempo sta davvero scadendo: ora serve il rinnovo per blindarlo una volta per tutte. Il giocatore ha voglia di rimanere in rossonero, è il Milan la sua priorità ma serve un ricco stipendio sul tavolo. Leao vuole almeno 7/7,5 milioni di euro netti a stagione. Ben lontani dai 4/4,5 dello scorso gennaio.

Ora chiaramente la palla passa a Gerry Cardinale, che dovrà fare i conti con il suo primo vero grande banco di prova. Bisognerà l’asticella per blindare uno dei migliori giocatori della rosa. Sportmediaset riporta di un Gerry Cardinale pazzo di Leao. Ora toccherà accontentare l’attaccante