ML – Assenza confermata: Milan, è out. Le ultime da Milanello

Arrivano notizie da Milanello sull’ultimo allenamento prima di Salisburgo-Milan: confermata l’assenza di un giocatore importante.

Archiviata la soddisfacente vittoria contro l’Inter in campionato, adesso il Milan si tuffa sulla Champions League. Domani ci sarà la prima partita della fase a gironi e c’è l’obiettivo di vincere contro il Salisburgo in trasferta.

Stamattina la squadra ha svolto l’ultimo allenamento a Milanello prima di partire per l’Austria nel tardo pomeriggio. Ovviamente non c’erano in gruppo giocatori alle prese con problemi fisici come Zlatan Ibrahimovic, Rade Krunic e Alessandro Florenzi. Nessuna sorpresa sotto questo punto di vista.

La grande curiosità era quella di vedere se Ante Rebic sarebbe tornato a lavorare con i compagni, dopo aver saltato i match di Serie A contro Sassuolo e Inter. Stando a quanto appreso da MilanLive.it, il croato stamattina non era presente e dunque non ci sarà a Salisburgo.

Stefano Pioli dovrà fare ancora a meno di Rebic, un calciatore importante per le sue qualità tecniche e la sua duttilità tattica. Se è in buona condizione, è uno capace di fare la differenza e di segnare gol. Evidentemente il problema alla schiena che lo ha frenato nelle scorse partite è ancora presente. Si spera che l’ex di Fiorentina e Eintracht Francoforte possa rientrare al più presto. C’è bisogno anche di lui, il calendario è fitto di impegni e al mister servono più opzioni possibili.

#SalisburgoMilan: allenamento iniziato a Milanello, Pioli a colloqui con la trequarti ⚫️🔴 pic.twitter.com/GtRl37GHG8 — MilanLive.it (@MilanLiveIT) September 5, 2022