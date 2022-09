“Pensasse a difendere invece di mettere like”: Cassano, duro attacco dopo il derby

Le parole di Antonio Cassano, molto critico dopo il derby Milan-Inter giocatosi sabato e vinto per 3-2 dalla squadra rossonera.

Il derby di sabato non può essere preso come un riferimento decisivo e definitivo sul campionato. Ma certamente ha chiarito il momento attuale di Milan ed Inter.

Da una parte una squadra, quella rossonera, che sta agendo sulla falsa riga dello scorso campionato, giocando con compattezza, unità e grande efficacia. Dall’altra la formazione nerazzurra, in difficoltà sia nel gioco che nell’equilibrio difensivo.

Il Milan ha vinto per 3-2 con merito, come ammesso da tanti opinionisti e addetti ai lavori. Uno di questi, ovvero Antonio Cassano, si è scagliato nei confronti delle difficoltà dell’Inter, in particolare puntando il dito su un calciatore.

Cassano ancora critico con Bastoni: la reazione del difensore

Cassano, che in passato ha giocato con le maglie sia del Milan che dell’Inter, ha commentato sul suo profilo di Instagram, la vittoria dei rossoneri nel derby: “Il Milan ha vinto con merito. Inizialmente l’Inter, che ha subito l’1-1 su errore di Calhanoglu, stava giochicchiando ma manteneva il controllo. Poi nella ripresa il Milan ha dilagato con merito, i nerazzurri potevano anche pareggiare ma sarebbe stata solo fortuna”.

Ma in particolare Cassano ha puntato il dito contro Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro reo a suo parere di essere in un momento ‘no’ e di pensare più ai social che alle marcature: “Bastoni invece di svegliarsi, di rompere i co***oni a me e di mettere i like o non like, cercasse il modo di svegliarsi e di marcare i centravanti perché sta facendo dei disastri. Lì dietro l’Inter sta concedendo tanto, così prendi tre gol a partita, anche nel pre-campionato si era visto. Bastoni deve cercare il modo di svegliarsi, e non di mettere i like ai follower”.

Molto critico e duro Fantantonio nei confronti del difensore di Inter e Nazionale italiana. Le ruggini tra i due si riferiscono probabilmente a qualche giorno fa, quando Cassano pubblicò il commento a Lazio-Inter (altra sconfitta nerazzurra) criticando Bastoni per la prestazione disastro. Il centrale ex Atalanta in risposta mise like al post di Cassano. La stessa identica reazione avuta anche per il suddetto video post-derby. Evidentemente Cassano punge e Bastoni non intende lasciar passare senza ironizzare.