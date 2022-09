Champions League, classifica girone del Milan: capolista a sorpresa

Termina la prima giornata dei gironi di Champions League per il Gruppo E. Il Milan pareggia a Salisburgo 1-1. La classifica aggiornata con anche Chelsea e Dinamo Zagabria…

Tiepida la prima giornata di Champions League per il Milan di Stefano Pioli. E’ terminata 1-1 alla Red Bull Arena tra i rossoneri e il Salisburgo. Una gara aperta sino alla fine, in cui il pari può essere considerato un risultato giusto. Nel secondo tempo i rossoneri avevano dato la sensazione di poterla vincere, ma gli austriaci si sono chiusi al meglio.

Un punto a testa quindi per le due formazioni. Alle 18.45 sono invece scese in campo le altre componenti del Gruppo E, e quindi Chelsea e Dinamo Zagabria. Risultato stupefacente allo Stadion Maksimir, dove la Dinamo ha battuto per 1-0 i blues. La squadra di Tuchel ha mostrato una certa insofferenza. Poco gioco e tanti rischi, con i croati molto attivi e pericolosi nei contropiede.

Girone molto combattuto quello del Milan, almeno alla prima giornata. Al momento, comanda la classifica proprio la Dinamo Zagabria con 3 punti preziosissimi. Al secondo posto rossoneri e austriaci a quota 1 punto e infine, ultima classificata il Chelsea di Tuchel con 0 punti di bottino.

CLASSIFICA GRUPPO E: