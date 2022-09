“Errore da non fare”: l’ex Milan avvisa Pioli

Il Milan scende in campo dopo il derby e c’è un errore da non commettere. L’ex rossonero avvisa Stefano Pioli e tutta la squadra

Dopo la splendida vittoria nel Derby contro l’Inter, il Milan torna subito in campo per la prima partita di Champions League. I rossoneri sono in Austria per affrontare il Salisburgo, match valido per la prima giornata della fase a gironi della competizione europea. Stefano Pioli vuole iniziare nel migliore dei modi con una vittoria: l’obiettivo del Club è quello di superare la fase a gironi, e le avversarie del gruppo lo consentono (con il Chelsea che sembra destinato al primo posto).

In casa Milan al momento il morale è molto alto. La vittoria di sabato scorso contro l’Inter ha confermato la forza di questa squadra, in grado di ribaltare la partite ed essere superiore in tutti gli aspetti. Ora però c’è la Champions, ed è una cosa a parte; avversarie come il Salisburgo sono sicuramente alla portata ma nascodono tante insidie da non sottovalutare. C’è un errore che il Milan rischia di fare e lo ha sottolineato proprio un ex rossonero.

L’allenatore avverte Pioli: “Non bisogna farlo”

Intervenuto a Il Messaggero, Fabio Capello ha parlato del match di stasera fra Salisburgo e Milan. L’ex allenatore si è permesso di dare un consiglio a Pioli e di avvisarlo su un errore che non va commesso. Ecco le sue dichiarazioni: “Salisburgo avversario scomodo, è una squadra di giovani e fa calcio a cento all’ora. L’errore più grande del Milan sarebbe quello di affrontarlo con supponenza dopo il successo nel derby“.

Pioli ha sicuramente lavorato in questi giorni proprio sull’aspetto mentale. La vittoria nel Derby dà morale e fiducia, nessun dubbio; al tempo stesso, come dice Capello, rischia di renderti “supponente”. Siamo certi che la squadra non lo sarà e che avrà il rispetto necessario del Salisburgo, un avversario alla portata ma che non va sottovalutato.