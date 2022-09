Ufficiale, lo hanno esonerato: l’annuncio spiazza i tifosi di tutta Italia

Un esonero che lascia a bocca aperta la critica sportiva e i tanti appassionati di calcio. Adesso è ufficiale, è stato sollevato dall’incarico!

Nel primo pomeriggio di oggi il club ha preso la decisione definitiva. Se sembrava mancare il coraggio ai dirigenti di mettere alla porta il tecnico, alla fine il tutto è stato risolto faccia a faccia. Riunione in presenza e comunicazione ufficiale.

Il Bologna ha dunque esonerato mister Sinisa Mihajlovic. Una scelta sicuramente sofferta e tanto pensata, ma i risultati dei felsinei di questo avvio di stagione hanno deluso parecchio. Tre pareggi e due sconfitte non possono bastare ad una rosa che sulla carta merita qualcosa in più.

In questi giorni le riflessioni hanno avuto il sopravvento, con anche i primi nomi in pole a prendere il posto del serbo. Thiago Motta, Paulo Sosa, Claudio Ranieri, Roberto De Zerbi… Insomma era nell’aria l’esonero di Mihajlovic! I gravi problemi di salute hanno sicuramente complicato il percorso di Sinisa sulla panchina rossoblu, ma lui aveva sempre mostrato grande tenacia e presenza ai suoi giocatori.

In questo avvio di stagione, però, qualcosa è andato storto. Ed ecco che il Bologna non ha più esitato. Finisce quindi oggi il cammino di Mihajlovic alla guida dei felsinei, dopo ben tre anni. Il tecnico serbo e la dirigenza rossoblu si sono incontrate oggi a Roma per discutere la questione, e alla fine il club ha comunicato la sua decisione.

La notizia ha spiazzato la critica sportiva e i tanti appassionati di calcio. Si pensava fosse un periodo di crisi passeggero per Mihajlovic e il suo Bologna, al contrario la dirigenza rossoblù ha agito in maniera dura e definitiva.