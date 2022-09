Inter-Bayern Monaco 0-2: i bavaresi stendono i nerazzurri al Meazza

Il Bayern Monaco batte l’Inter 2-0: i bavaresi si impongono al Meazza e dominano una gara in cui i nerazzurri non sono mai riusciti ad entrare.

Inter e Bayern Monaco è certamente un grande classico europeo, e non solo perché le due compagini si sono sfidate nell’ormai celebre finale del 2010, quella del triplete nerazzurro. Dati i giocatori in campo, la gara guadagna un fascino spettacolare sotto ogni aspetto.

Le due squadre si sono affrontate sette volte in gare ufficiali nella loro storia con un bilancio perfettamente equilibrato: un pareggio e tre successi per parte. Le tre vittorie dei bavaresi sono arrivate tutte da San Siro: l’ultima il 23 febbraio 2011, agli ottavi di Champions, 0-1 con gol di Mario Gomez nel finale.

Formazioni in campo

Inzaghi è giunto al primo match di Champions con la formazione completamente rimaneggiata rispetto agli undici del derby. Innanzitutto, da notare il debutto di Onana tra i pali al posto di capitan Handanovic. D’Ambrosio in difesa, a completare il terzetto con Skriniar e Bastoni. A centrocampo dal primo minuto Mkhitaryan e Gosens con i confermatissimi Dumfries, Brozovic e Calhanoglu. Infine, in attacco compaiono Dzeko e Lautaro Martinez dal primo minuto.

Anche Nagelsmann, come Inzaghi, ha invertito la rotta rispetto all’1-1 di Berlino contro l’Union. Neuer confermato tra i pali. De Ligt si posiziona in coppia con Hernandez in difesa. Sulle fasce Pavard a destra e Davies a sinistra. A centrocampo, Kimmich e Sabitzer, con Muller dietro l’unica punta Manè, e gli esterni Coman e Sané.

Inter-Bayer Monaco: divario incolmabile

A dirigere l’incontro è stato il francese Clément Turpin, assistito da Danos e Gringore, con Buquet come quarto uomo. Al Var, Brisard assistito da Delajod.

La gara ha inizio e il Bayern mostra fin da subito la superiorità netta sull’Inter, orchestrando un gioco magnetico e funzionale e creando diverse situazioni pericolose.

Dopo 25′ arriva il vantaggio della squadra ospite: Kimmich si inventa l’assist per Sané, che dribbla Onana e porta il Bayern in vantaggio. La pressione del Bayern è totale in ogni zona del campo e con l’aggiunta di un palleggio ipnotico, il divario tra le due squadre sembra essere incolmabile.

Al quarto d’ora della ripresa arriva il doppio vantaggio dei bavaresi: Sanè tenta un tiro-cross verso l’area piccola, dopo la triangolazione con Coman, e trova una fortuita deviazione in porta di D’Ambrosio. Nel finale, i nerazzurri hanno la chance per riaprire la gara, ma Correa fallisce miseramente calciando a lato della porta difesa da Neuer.

Ora il Bayern è al comando del Gruppo C insieme al Barcellona, uscito vittorioso dal match contro il Viktoria Plzen: i catalani si sono imposti per 5-1. Nel prossimo turno sono in programma Viktoria Plzen-Inter e Bayern-Barcellona.