ML – Milan, le ultime su Rebic e Krunic

MilanLive.it fornisce le ultime novità sulla rosa di Stefano Pioli. Le notizie da Milanello raccolte dalla nostra redazione…

Dopo aver trascorso la notte a Salisburgo, i rossoneri sono tornati stamane in Italia. La rosa di Stefano Pioli è tornata ad allenarsi in vista dell’impegno di campionato di sabato prossimo contro la Sampdoria. C’è la necessità di recuperare energie, dato che anche l’impegno di Champions League è stato altamente intenso e pieno di ritmo.

Il Salisburgo si è dimostrata essere un’ottima formazione con una buona condizione fisica. I rossoneri hanno faticato parecchio e alla fine il pari è stato il risultato più giusto. Come accennato, i rossoneri di Pioli devono approfittare di questi tre giorni per recuperare forze ed energie. Ormai si gioca ogni tre o quattro giorni, e gli infortuni non aiutano di certo.

Rafael Leao ad esempio gioca titolare fisso da circa quattro partite, e senza mai uscire dal campo. Complice ovviamente l’infortunio di Ante Rebic alla schiena. Il croato avrebbe accusato un colpo della strega e adesso sta cercando di recuperare per dare una mano alla squadra. Anche Rade Krunic è in fase di ripresa dall’infortunio muscolare. Si ipotizza che i due possano rientrare in tempo per la trasferta di sabato in Liguria, e dare il cambio ai compagni.

Ma al momento non c’è alcuna certezza. Infatti, anche oggi, sia il croato che il bosniaco hanno svolto un lavoro personalizzato. Si spera che già da domani le cose possano cambiare e i due tornare ad allenarsi in gruppo.