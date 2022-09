Terremoto Chelsea, cambia tutto: l’ufficialità spiazza i tifosi

Notizia ufficiale a sorpresa sul Chelsea, squadra che fa parte del girone di Champions League del Milan.

Nella prima giornata qualche sorpresa nel gruppo E della Champions League, quello del Milan. I rossoneri hanno pareggiato 1-1 in casa del Salisburgo, avversario rivelatosi davvero ostico. Si sapeva che la formazione austriaca poteva creare problemi e così è stato, però i ragazzi di Stefano Pioli nel finale hanno colpito un palo e potevano vincere.

Il risultato più sorprendente è stato senza dubbio la sconfitta del Chelsea sul campo della Dinamo Zagabria. La squadra croata ha avuto la meglio sui Blues grazie a un gol Mislav Orsic. I padroni di casa hanno colpito anche una clamorosa traversa. L’1-0 li mette in testa al girone. Nella prossima giornata sarà il Milan ad affrontarli a San Siro.

Nell’ambiente Chelsea tante critiche ai giocatori e a Thomas Tuchel per il KO a Zagabria. Oggi il club londinese ha comunicato che il tedesco non è più l’allenatore della squadra. La nuova proprietà ha deciso di cambiare per dare subito una scossa al gruppo, non particolarmente brillante in questo inizio di stagione.

I Blues sono riconoscenti a Tuchel per aver vinto Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per Club, però ritengono che sia opportuno cambiare guida tecnica in questo momento. C’è curiosità di vedere chi prenderà il suo posto.