“Un lampo e poco altro”: i voti dei quotidiani a De Ketelaere dopo Salisburgo-Milan

Ecco come i maggiori quotidiani nazionali di oggi hanno giudicato la partita di Charles De Ketelaere, il giovane gioiello milanista.

C’era grande attesa ed impazienza per vedere il debutto del Milan in Champions League. Un match più complicato del previsto quello andato in scena ieri contro il Salisburgo in trasferta.

Così come molti tifosi milanisti erano curiosi di vedere all’opera, su palcoscenico europeo, il fiore all’occhiello del mercato estivo rossonero. Ovvero Charles De Ketelaere, il giovane fuoriclasse belga per cui il Milan ha investito 35 milioni di euro complessivi.

La prova di CDK ieri alla Red Bull Arena non è apparsa soddisfacente o quanto meno sufficiente. Il belga si è visto poco, anche se a tratti ha dato prova delle sue qualità tecniche indiscutibili. Servirà del tempo però per vederlo incidere al 100% nel gioco di mister Pioli.

Le pagelle dei maggiori quotidiani: nessuna sufficienza per CDK

La redazione di MilanLive.it, nelle consuete pagelle post-partita assegnate ai calciatori del Milan, ha comunque dato la sufficienza a De Ketelaere, premiandolo soprattutto per alcune giocate di classe sullo stretto.

Meno generosi con il classe 2001 sono stati i maggiori quotidiani nazionali di oggi. Molto severo il giudizio di Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera. Entrambi i giornali hanno bocciato De Ketelaere con un secco 5 in pagella.

La ‘rosea’ è rimasta deluse per le alte aspettative riposte nell’ex Bruges, preferito a Brahim Diaz anche dopo il derby giocato a ritmo ridotto sabato scorso. Il Corriere invece lo etichetta come “poco coinvolto, fatica a entrare in partita. Stavolta non lo si vede quasi mai”.

Meno severo il Corriere dello Sport nel giudizio complessivo. Voto 5,5 a De Ketelaere, con accenno meritato alla giocata geniale che manda Bennacer in campo aperto e scaturisce il gol del pareggio milanista. Ma sparisce troppo presto dal campo, nonostante le sue qualità.

Giudizio simile anche per Tuttosport, che conferma il 5,5 e l’insufficienza non grave per CDK. “Si scrolla di dosso il grigiore del primo tempo con la giocata che scoperchia completamente il Salisburgo”. Dunque applausi per il lampo che accende la gara del Milan, ma dal 21enne giovane fuoriclasse ci si aspetta ancora di più, molto di più.