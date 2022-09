Florenzi non molla: il messaggio su Instagram gasa i tifosi

Il Milan perderà per lungo tempo Alessandro Florenzi: il terzino destro è stato operato dopo aver rimediato un infortunio muscolare nella gara contro Sassuolo. Ecco cosa ha detto sui social.

Oggi Alessandro Florenzi si è sottoposto ad un intervento al tendine del flessore sinistro in Finlandia. Il laterale del Diavolo, dopo aver riscontrato un problema fisico in campo durante Sassuolo-Milan, aveva lasciato intendere la gravità dell’infortunio. L’operazione è stata affidata al prof. Lasse Lempainen, esperto del settore per infortuni di questo genere.

Ora però non ci sono più dubbi, l’esterno rossonero tornerà nel 2023. Il Milan perderà Alessandro Florenzi per almeno cinque mesi. L’ex difensore della Roma era stato riscattato in estate dopo la vittoria dello scudetto. Infortunatosi durante la partita con il Sassuolo, è stato quindi operato con successo in Finlandia e, a quanto pare, dovrebbe tornare intorno alla prima metà di febbraio.

Il comunicato del Milan

Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Alessandro Florenzi ha subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra che ha reso necessario un intervento chirurgico; l’operazione è stata eseguita questa mattina dal prof. Lasse Lempainen, in Finlandia, alla presenza del responsabile sanitario del Milan, dott. Stefano Mazzoni. L’intervento è perfettamente riuscito e già domani Alessandro rientrerà in Italia per iniziare il percorso riabilitativo. I tempi di recupero per tornare alla piena attività sono stimati in cinque mesi”.

Anche per questo motivo il Milan, cautelativamente, aveva provveduto all’acquisto di Dest, nelle ultime ore di calciomercato, che sarà nei prossimi mesi l’alternativa di capitan Calabria come terzino destro.

Il post di Florenzi su Instagram

Sui social però filtra ottimismo da parte dello stesso giocatore: Florenzi ha infatti pubblicato una foto su Instagram poche ore dopo l’operazione al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra, con su scritto: “Be a warrior, not a warrier”. (Sii un guerriero, non un pauroso)”. Ora non resta che aspettare il ritorno del guerriero in campo.