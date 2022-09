Krunic rinnova con il Milan: il messaggio sui social fa sognare i tifosi

Questi sono giorni di rinnovi per i calciatori del Milan: Krunic, dopo aver firmato il prolungamento di contratto, ha postato alcune foto sul suo profilo Instagram per ringraziare il club rossonero.

Giorno di rinnovo in casa Milan: il club rossonero ha ufficializzato il prolungamento di contratto per Rade Krunic fino al 2025. Il bosniaco, che aveva il contratto in scadenza nel 2024, resterà per altre tre stagioni in rossonero, compresa quella appena iniziata.

Il centrocampista era approdato in Italia durante la stagione 2015/16, e più precisamente nell’Empoli, dopo aver giocato in due squadre serbe: il Donji Srem e il Borac Cacak. Krunic ha collezionato con il club toscano 13 gol e 17 assist in 119 presenze tra Serie A e Serie B. Nella stagione 2019/20 passa al Milan per una cifra vicina agli 8 milioni più bonus: con i rossoneri ha siglato 2 gol e 5 assist in 91 presenze.

Il Milan ufficializza Krunic

Anche se questa stagione non è iniziata al meglio per il bosniaco, fermo ai box a causa di un infortunio, è riuscito comunque a guadagnarsi la fiducia di Pioli ed il prolungamento del contratto fino al 2025. Di seguito, il comunicato ufficiale del club: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rade Krunic fino al 30 giugno 2025. Rade è arrivato al Milan nell’estate del 2019 e da allora ha collezionato 91 presenze in rossonero, dando solidità e qualità al centrocampo”.

Le parole del bosniaco su Instagram

Il giocatore, contento del rinnovo con il club, ha mandato un messaggio sui canali ufficiali del Milan: “Ciao a tutti tifosi rossoneri! Sono molto felice e orgoglioso di firmare questo rinnovo e continuare a indossare questa maglia meravigliosa. Vi assicuro che darà sempre il 100% e vi ringrazio per il vostro sostengo. Sempre forza Milan”.

Successivamente ha anche caricato delle foto della firma odierna, avvenuta a Casa Milan, sul proprio profilo Instagram: “Il sogno continua”, questa la didascalia del post pubblicato dal bosniaco. Ora non resta che una ripresa rapida dall’infortunio per continuare a vedere Krunic calcare il campo con la maglia rossonera.