LIVE – Thiaw: “Arrivare al Milan un onore. Sono un difensore forte e veloce”

Oggi il Milan presenta alla stampa Malick Thiaw, neo acquisto rossonero, arrivato nel finale del calciomercato dallo Schalke 04.

Le parole di Malick Thiaw, presentato quest’oggi dal Milan. Il giovane difensore tedesco è stato acquistato dallo Schalke per circa 7 milioni di euro.

Si parte parlando del suo approccio al calcio e al Milan: “Ho iniziato a giocare in strada e nei campetti con gli amici. La passione è rimasta forte, arrivare qui per me è un grande onore. Voglio continuare a crescere, so di avere ottimi allenatori e compagni di squadra. Devo imparare la lingua, la cultura e giocare tante partite”.

Sulla sue abilità in difesa: “Mi sento un giocatore forte, nei contrasti aerei. So muovere la palla e andare in velocità, ho i miei punti di forza. Maldini è un emblema, il Milan ha sempre avuto un ottima difesa con lui, Nesta, ecc…Al tempo io seguivo anche altri giocatori come Ronaldinho e Kakà, ho seguito sempre le partite di Serie A”.

L’arrivo al Milan: “Ringrazio la società, sono grato per l’investimento fatto. Devo dimostrare ogni giorno in allenamento il mio valore. E’ già una dimostrazione di riconoscimento da parte del club nei miei confronti”.

Con chi hai legato di più? “Tutta la squadra mi ha accolto bene, non parlo italiano ma mi impegnerò. Con l’inglese me la cavo bene, Poi c’è Rebic che parla tedesco”.

Sugli allenamenti con Pioli: “Naturalmente per me è tutta una novità. Allenamenti intensi, non lunghi ma con una forte impronta tattica. Ho già imparato molto, la tattica che usiamo qui al Milan è diversa da quella in Germania. Ho tanti modi per migliorare”.

