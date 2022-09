ML – Rebic e Krunic: gli ultimi aggiornamenti da Milanello

Oggi nuovo allenamento per la squadra di Pioli a Milanello: arrivano notizie riguardanti Rebic e Krunic, alle prese con alcuni problemi fisici.

Archiviata la trasferta di Champions League contro il Salisburgo, il Milan da ieri è tornato a lavorare a Milanello per preparare la prossima partita di campionato. Sabato sera c’è l’impegno a Genova contro una Sampdoria in grande difficoltà, ma da non sottovalutare.

C’era curiosità di conoscere le condizioni di alcuni giocatori, in particolare Ante Rebic e Rade Krunic. Tra gli infortunati sono quelli più vicini al rientro in campo, ma la loro presenza nel match di Marassi rimane incerta. Infatti, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanLive.it, entrambi hanno svolto un allenamento personalizzato anche oggi.

Vedremo se nella seduta di rifinitura in programma domani ci sarà il rientro di Rebic e Krunic, o almeno di uno dei due, in gruppo. Certamente a Stefano Pioli sarebbe utile riaverli a disposizione. Con un calendario fitto di impegni è importante disporre di più opzioni possibili.

Non ci saranno certamente Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimovic, che rivedremo in campo solamente nel 2023. L’ex Roma è stato operato oggi in Finlandia e i tempi di recupero sono stimati in cinque mesi. L’infortunio muscolare rimediato con il Sassuolo si è rivelato più grave di quanto ci si immaginasse.