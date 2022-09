Ufficiale: Tonali ha rinnovato, contratto fino al 2027

Il club rossonero ha reso ufficiale il rinnovo di contratto del milanista Sandro Tonali. Una notizia che ha reso estremamente felice tutta la tifoseria!

Ha conquistato il popolo rossonero in una sola stagione, la passata, e adesso sta continuando a seminare prestazioni preziose per le ambizioni del suo Milan. Sandro Tonali, il simbolo rossonero per eccellenza, è oggi uno degli uomini chiave di Stefano Pioli. E la grande sensazione è che il classe 2000 possa diventare bandiera assoluta del club negli anni a venire!

Ha dichiarato in tutti i modi il suo amore per il Milan. Con le parole, certo, ma soprattutto con i fatti! Una stagione, la prima, è stata un disastro. Una miriade di critiche gli erano piovute addosso, con anche i tifosi che ne invocavano il mancato riscatto. Sandro, però, la stagione seguente si è caricato la squadra sulle spalle conducendola allo Scudetto!

Che crescita paurosa, che grinta e che coraggio di mettersi in gioco e far ricredere tutti! Oggi, Tonali è ormai considerato uno dei centrocampisti più forti d’Italia, per l’Europa bisognerà attendere qualche tempo, o semplicemente dimostrare in campo estero quanto può essere decisivo ai massimi livelli. Intanto, il Milan, club del suo cuore, è stato subito pronto a ricompensarlo per la crescita e lo sviluppo così celeri e utili ai compagni e alla società tutta.

Milan, Tonali ancora e sempre: rinnovo e adeguamento

Ve lo avevamo anticipato, adesso è realtà! Sandro Tonali ha rinnovato il suo contratto con il Milan questo pomeriggio. Non c’erano dubbi che ciò sarebbe presto avvenuto, con Maldini, Massara e tutta la dirigenza rossonera pronta a ricompensare il mediano per i risultati degli ultimi tempi. Ovviamente, importante adeguamento dell’ingaggio per Sandro, che merita uno stipendio da vero big della rosa di Pioli.

Di seguito il comunicato ufficiale dell’AC Milan sul prolungamento di Tonali:

“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Sandro Tonali fino al 30 giugno 2027. Sandro, arrivato al Milan nel 2020, è simbolo di determinazione e senso di appartenenza ai colori rossoneri”.