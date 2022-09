Biglietti Chelsea-Milan, vendita iniziata: come acquistarli e prezzi

È cominciata la vendita dei biglietti dedicati ai tifosi rossoneri per Chelsea-Milan, big match di Champions League che si disputa a ottobre.

Salisburgo e Dinamo Zagabria da non sottovalutare affatto, ma tutti si aspettano che siano Chelsea e Milan a occupare le prime due posizioni del Gruppo E al termine della fase a gironi della Champions League. Le due squadre si sfideranno a Stamford Brige il 5 ottobre e a San Siro l’11.

Per quanto riguarda il match a Londra, dalle ore 12:00 di oggi è iniziata la vendita dei biglietti riservati ai tifosi rossoneri. La prima fase, che andrà avanti fino a mercoledì 14 settembre, riguarda esclusivamente abbonati della stagione 2022/2023. Da giovedì 15 anche i possessori della tessera Cuore Rossonero.

Il costo dei ticket è di 44 euro e possono essere acquistati sul sito vivaticket.it. I biglietti non possono essere ceduti ad altri utilizzatori. Dopo aver effettuato l’acquisto online, verrà emessa una ricevuta formato PDF che servirà per poter ritirare il biglietto. Tempi, luogo e modalità del ritiro dei tagliandi saranno comunicati nei prossimi giorni. Per il ritiro dei biglietti sarà necessario esibire un documento di identità.

I tifosi del Milan faranno sentire la loro presenza anche a Stamford Bridge. La squadra ha bisogno del loro supporto in un impegno così difficile come quello contro il Chelsea. Ma prima di pensare alla sfida con i Blues, ci sono altre gare da disputare tra Serie A e Champions League. Intanto, testa al match di domani contro la Sampdoria a Genova.