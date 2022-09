Dest, show in allenamento: la magia fa impazzire i tifosi – VIDEO

Sergino Dest è un talento ancora tutto da scoprire. Nel frattempo, l’americano si mette in mostra in allenamento. Che magia!

Sergino Dest rappresenta la grande sorpresa del mercato estivo del Milan! Un’operazione col Barcellona aperta e chiusa nel giro di pochissime ore. Maldini e Massara hanno regalato a Stefano Pioli un grande rinforzo per la fascia destra. Arrivato per sostituire Alessandro Florenzi, che starà fuori 5 mesi a causa dell’infortunio, Sergino Dest può però ricoprire più ruoli sul campo.

Terzino a destra, a sinistra, esterno di centrocampo o ala. Il Milan si è assicurato un giovane duttile e già rodato, dato che ha vestito con qualità le maglia di Ajax e Barcellona. La sua prima apparizione in rossonero l’abbiamo vista martedì scorso contro il Salisburgo. Una prestazione niente male, nella quale Dest ha già lasciato intravedere cose molto buone. Lo ha dichiarato lo stesso Pioli, di aver visto nell’americano delle caratteristiche davvero interessanti.

E lo ha ribadito oggi in conferenza stampa il mister, sottolinenando di essere rimasto sorpreso dalle anche abilità difensive di Sergino. I tifosi non aspettano altro di vederlo impiegato con una certa continuità in campo. Di lui si dice un gran bene ormai danni. Nel 2019, durante il suo trasferimento al Barcellona, si affermava che Dest fosse uno dei terzini più forti in circolazione.

Al Milan lo dobbiamo ancora conoscere e scoprire. Lui, nel frattempo, si diverte a fare piccole magie in allenamento a Milanello. Simpatico e notevole il suo giochetto con i piedi e il conseguente canestro ripreso dai canali ufficiali del club. Sergino Dest, per confidenza e socievolezza, sembra stare al Milan da molto più tempo!