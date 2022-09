Ibrahimovic, bellissima sorpresa: in ospedale per i bambini – FOTO

L’attaccante rossonero è ancora out per l’infortunio al ginocchio ma oggi ha voluto fare una bella e imprevista sorpresa

Mentre il Milan continua a prepararsi in vista della prossima sfida di campionato in casa della Sampdoria, Zlatan Ibrahimovic, in attesa del rientro, ha deciso di fare un bel gesto quest’oggi.

Lo svedese ha voluto regalare un sorriso e delle emozioni ai bambini del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’Irrcs Policlinico San Donato (Gruppo San Donato) che nel pomeriggio hanno ricevuto una sua visita. L’attaccante ha regalato dei momenti di distrazione e di felicità portando loro delle magliette autografate e facendo delle foto ricordo insieme.

E’ stato quindi un pomeriggio indimenticabile per i bambini, che hanno conosciuto uno dei più grandi campioni degli ultimi anni. Ibra sta ancora recuperando dall’infortunio al ginocchio e come tutti sanno servirà ancora diverso tempo prima di ripoterlo vedere in campo con la maglia rossonera ed aiutare i suoi compagni. Nel frattempo però l’attaccante ha voluto unirsi alla comunità di Milano per iniziative come quella di oggi pomeriggio.

Come si legge in una nota della struttura meneghina, l’evento è stato promosso da Gds Foundation, fondazione non profit del Gruppo San Donato, che fra le tante iniziative propone anche progetti volti all’umanizzazione delle cure.