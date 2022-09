Infortunio grave, salta Milan-Napoli: è ufficiale

Il Napoli ha emesso un comunicato riguardante l’infortunio serio di uno dei propri migliori di giocatori: non ci sarà contro il Milan.

Luciano Spalletti dovrà fare a meno di uno dei suoi top player nelle prossime partite di Serie A e Champions League. Per il Napoli davvero una brutta tegola.

Ci riferiamo a Victor Osimhen, che nell’ultima partita contro il Liverpool ha lasciato il campo per un infortunio muscolare. Subito si è capito che si trattasse di un problema abbastanza serio, ma erano attesi gli esami strumentali di oggi per capire le sue effettive condizioni fisiche e i tempi di recupero.

Il club campano ha emesso un comunicato ufficiale poco fa: “Come da programma, Victor Osimhen si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere”.

L’attaccante ex Lille starà fuori per diverse partite, salterà sicuramente anche il big match Milan-Napoli del 18 settembre. Dovrebbe rimanere fuori per almeno un mese. Certamente una brutta notizia per Spalletti, che non potrà contare sul nigeriano per alcune partite. Grande chance per Giovanni Simeone, uno dei nuovi acquisti del club azzurro e andato in gol contro il Liverpool in Champions League.