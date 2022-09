Milan scatenato: un altro rinnovo dopo Krunic e Tonali

Il Milan è pronto a blindare i suoi gioielli. Altre firme in arrivo dopo quelle di Krunic e Tonali. Il punto della situazione

In giornata è attesa la firma di Sandro Tonali. Il centrocampista italiano si appresta a mettere nero su bianco dopo l’accordo trovato nelle settimane scorse. Era il 25 agosto quando Beppe Riso varcava i cancelli di CasaMilan, chiudendo l’accordo con la dirigenza rossonera.

Nuovo contratto fino al 30 giugno 2027 e importante adeguamento dello stipendio. Nelle prossime ore, dunque, l’annuncio ufficiale di un affare sigillato da tempo.

Sandro Tonali fa dunque seguito a Rade Krunic e Fikayo Tomori. Prosegue il lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara, intenzionati a blindare i gioielli del Diavolo. Quei calciatori che hanno contribuito in maniera importante alla conquista dello Scudetto.

Arriva un’altra firma

La campagna rinnovi non si fermerà alla firma del centrocampista italiano. Il Milan è a lavoro per altri importanti rinnovi. Il prossimo verosimilmente sarà quello di Pierre Kalulu. Il francese ha un accordo fino al 2025 ma è tra i calciatori meno pagati nella rosa. Serve un adeguamento importante dopo quanto fatto. Un riconoscimento dovuto per uno dei calciatori che di più ha sorpreso. Le parti vogliono andare avanti insieme e così sarà. Appare davvero solo questione di tempo.

Un po’ più complicato sarà trovare un accordo per Ismael Bennacer e soprattutto per Rafael Leao, anche se entrambi hanno voglia di rimanere in rossonero. Il Milan non vuole di certo perderli e spera di non dover alzare troppo l’asticella.

Un’eccezione per il portoghese, però, appare doverosa, con Gerry Cardinale, chiamato a scendere in campo per arrivare ai 7/7,5 milioni di euro netti a stagione richiesti da Leao