Pioli: “Sorpreso da Sergino Dest. Adli? In campo quando lo riterrò opportuno”

Tutte le dichiarazioni di Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione di Sampdoria-Milan. Segui con noi la LIVE testuale…

Il Milan torna in campo domani sera contro la Sampdoria. Una trasferta che segue quella di Champions League contro il Salisburgo e terminata 1-1. I rossoneri di Stefano Pioli hanno avuto tre giorni per recuperare energie dati i tanti impegni ravvicinati.

Capiamo come si presenta il Diavolo alla sfida contro i liguri, valida per la sesta giornata di Serie A. Mister Stefano Pioli presenta la gara in conferenza stampa alle ore 14.00. Segui con noi la LIVE testuale delle dichiarazioni del tecnico rossonero.

Le parole di Stefano Pioli

Sampdoria: ”Sicuramente troveremo un avversario solido, che ha una buona identità. Arriva da una sconfitta, e quindi sarà ancora più concentrata. Sappiamo quello che ci aspetta”.

Sergino Dest, impressioni e sensazioni: “Lo conoscevo, l’avevamo seguito già in passato. Ho trovato le caratteristiche che mi aspettavo. Però mi ha sorpreso perchè l’ho trovato più attento difensivamente di come pensavo. Può fare di più con la palla, può ribaltare l’azione e darci molto. A lui piace giocare anche a sinistra, ma abbiamo tante soluzioni. È giovane, ma con esperienza importante. Quindi per me pronto”.

Origi, più presenze: “Penso di sì, sta meglio e ha avuto minutaggio per alzare il ritmo. Ha avuto continuità di allenamenti, ha migliorato la condizione, ha bisogno di giocare. È un ottimo giocatore che può darci tanto”.

Trequarti: ”C’è anche Adli. Per quanto riguarda Charles sta facendo il possibile per integrarsi. Io sono contento di lui e delle sue prestazioni. Vedo un giocatore in crescita, sereno e volenteroso, che è la cosa che mi interessa di più. Brahim Diaz lo conosco bene. Di partita in partita cercherò di scegliere il trequartista più adatto”.

Turn over: ”A me il turn over non piace, come termine. Per me i titolari non sono solo gli undici che partono dal primo minuto. La formazione che schiero dall’inizio per me è sempre la migliore. Ma per me sono tutti titolari, dipende di partita in partita”.

Concorrenza Brahim Diaz-De Ketelaere: ”Se giochi nel Milan devi accettare e devi volere la concorrenza. Se vogliamo raggiungere certi livelli o tornare a vincere qualcosa quest’anno ci vuole concorrenza. Se Brahim sta soffrendo la presenza di De Ketelaere non va bene. Ma sono sicuro che non sia così! Loro devono dimostrarmi di essere forti e mettermi in difficoltà! Non ci sono giocatori demoralizzati o demotivati”.

Condizioni di Rebic: “Per quanto riguarda Rebic non mi piacciono le illazioni. Ha un dolore alla schiena che non ha ancora recuperato. Sta seguendo tutte le cure, ma ancora non ce la. Sta lavorando al meglio per tornare presto”.

Far giocare Adli: “Sarà presto il turno di Adli. Lo vedremo quando lo riterrò opportuno”.

Cambio di modulo: “In questo momento non ho ancora provato Adli da mezzala. In questo momento non vedo quindi percorribile un cambio di modulo”.

Pobega: ”Pobega mi è piaciuto tanto come è entrato martedì a Salisburgo. È andato due volte alla conclusione. Poteva essere più preciso. Sono molto contento di lui ed è sicuramente un giocatore su cui puntiamo”.

Saelemakers titolare domani?: ”Saelemaekers ha fatto un’ottima partita a Salisburgo, ma non posso dirvi se giocherà domani. Quella di Champions è stata una prestazione discreta, non grigia. Domani vogliamo fare sicuramente meglio”.

De Ketelaere: ”Io non voglio mettere in campo un giocatore solo per fargli prendere minutaggio. Quindi se Charles partirà titolare è perché lo ritengo la migliore soluzione. Chiaramente più gioca meglio sta. Il mio obiettivo non è mettere in condizioni un solo giocatore, ma tutta la squadra”.

Trequartista alla Kessie: “Si può tutto. Pobega potrebbe anche giocare da trequartista per ripercorrere la scelta del giocatore muscolare come fatto con Kessie e Krunic scorsa stagione. Possiamo provare tutto! Gli equilibri ci sono malgrado abbiamo cambiato le caratteristiche del trequartista. Faremo di tutto per fare bene sia le prestazioni che i risultati”.

Le domande di Twitch

Vranckx e Thiaw: “I nuovi innesti stanno lavorando bene, stanno crescendo. Sono ragazzi forti e di talento, disponibili. Non posso dire che sono pronti per domani. Sono con noi soltanto da dieci giorni. Ma se non sono pronti domani lo saranno mercoledì o dopo la sosta. Se non portano per le proprie Under 21 sarei un allenatore felice”.