Tonali felice dopo il rinnovo: “Sapete quanto sento i nostri colori sulla pelle” -VIDEO

Il centrocampista entusiasta subito dopo la firma del prolungamento fino al 2027: “Ancora insieme per grandi obiettivi”

Sandro Tonali si è preso il Milan in quest’ultimo anno e mezzo ed è stato uno degli uomini chiavi della squadra di Pioli nella conquista dello Scudetto. Il classe 2000 ha sputo superare le difficoltà del primo anno con il Diavolo e si è messo in testa di diventare un leader e una bandiera di questo club.

Lo ha di fatto dichiarato in tante occasioni in passato. La sua crescita è stata incredibile è ad oggi Tonali è considerato uno dei migliori centrocampisti in Italia. Ecco perché il Milan ha deciso di blindarlo e oggi ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027 con un comunicato. L’ex Brescia si lega ai colori rossoneri quindi per altri cinque anni e proverà a regalare ancora tante gioie ai propri tifosi.

Lo stesso Tonali ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo dopo la firma. Sui canali social del club c’è infatti il video con il suo messaggio ai tifosi subito dopo il rinnovo: “Ciao ragazzi, sono molto felice di questo rinnovo e di essermi legato ancora più a lungo al Milan. Sapete quanto sento i nostri colori sulla pelle e vi ringrazio per il sostegno che ci state dando, e continuate a darcelo perché insieme potremo raggiungere grandi obiettivi. Forza Milan!”.