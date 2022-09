Formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan

Le formazioni ufficiali del match tra Sampdoria e Milan, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A

Dopo il pareggio in settimana in Austria sul campo del Salisburgo, il Milan torna a focalizzarsi nuovamente sul campionato e prova ad ottenere la prima vittoria stagionale in trasferta.

Non si tratta di una sfida affatto semplice perché la Samp di Marco Giampaolo al Ferraris è già stata in grado di fermare la Juventus e la Lazio, e che ha recuperato Fabio Quagliarella, che in settimana si era fermato per un problema alla schiena.

Per questo match Stefano Pioli non potrà contare in attacco né su Ante Rebic né su Divock Origi, con quest’ultimo alle prese con un altro problema muscolare. Il belga non è partito con la squadra per Genova a causa di un affaticamento alla coscia sinistra. Ovviamente non ci sono neanche i lungodegenti Florenzi e Ibrahimovic e neanche l’acciaccato Krunic.

Sampdoria-Milan, le formazioni ufficiali

Poco fa sono state rese note le formazioni ufficiali con i rossoneri sempre in campo con il 4-2-3-1, con Kjaer che parte dal primo minuto in difesa, così come Tommaso Pobega in mediana accanto a Tonali. Ancora una chance dal primo minuto per Charles De Ketelaere. Torna titolare anche Junior Messias, con Saelemaekers che si accomoda in panchina.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon; Villar, leris, Sabiri, Djuricic; Caputo. All: Giampaolo

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega, Messias, De Ketelaere, Leao, Giroud. All: Pioli