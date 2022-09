Futuro in prima squadra: Milan, pronto il rinnovo del Primavera

Il Milan ha tutta l’intenzione di blindare il suo gioiellino. Come riferisce l’esperto di mercato le trattative sono in stato avanzato!

Il Milan è attualmente concentrato sui rinnovi di contratto! Lo dimostrano quelli recenti e importantissimi di Fikayo Tomori e Sandro Tonali. Il difensore il centrocampista hanno confermato la loro fedeltà al club rossonero prolungando i loro accordi e venendo ricompensati con l’adeguamento dell’ingaggio.

La lista dei rinnovi è ancora lunga. Pierre Kalulu, Ismael Bennacer e Rafael Leao i prossimi che andranno discussi, con gli ultimi due più complicati del previsto. Ma non è finita qui. Maldini e Massara hanno tutta l’intenzione di blindare un altro rossonero, attualmente non militante in Prima Squadra ma che già splende nella formazione Primavera.

Si tratta di Andrei Coubis, la stellina romena che sta facendo vedere grandi cose con l’Under 19 rossonera. A riferirlo è il giornalista di mercato Nicolò Schira. C’è stato un assolto al giocatore quest’estate. Diversi club hanno tentato di strapparlo al Milan, ma è stato fatto grosso muro con il rifiuto di tutte le offerte. Il romeno potrebbe presto diventare un pezzo pregiato per Stefano Pioli.

Il tecnico rossonero lo ha voluto con sè nel ritiro pre campionato, proprio per osservarne caratteristiche e qualità. E pare che siano state particolarmente positive le sue impressioni. Il Milan ha un grande progetto su Andrei Coubis!

Milan, rinnovo Coubis: la situazione

Nicolò Schira riporta la notizia in esclusiva. Il Milan è in trattativa avanzata per rinnovare il contratto di Andrei Coubis. Per il classe 2003 è previsto un prolungamento sino al 2027. Insomma, pare che il progetto sul giovane sia a lungo termine. Si è messo in mostra al meglio la scorso anno. Sempre titolare! E quest’anno ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Suo il gol del vantaggio nella sfida di Youth League contro il Salisburgo. Un rigore perfetto!

Coubis è stato prelevato dal club milanese Lombardia Uno, lo stesso che ha dato i natali calcistici a uno come Sandro Tonali! Coincidenze? Diremmo proprio di no! Coubis nasce terzino destro, ma negli ultimi anni ha voluto adattarsi al ruolo di centrale di difesa (sia centro destra che centro sinistra). Le sue prestazioni ha subito impressionato. Senza dubbio, è uno degli elementi più validi della Primavera di Ignazio Abate!

Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli lo sanno bene e non è un caso che il club stia pensando ad un rinnovo di contratto così corposo. Andrei rappresenterà il Milan del futuro? Un posto in Prima Squadra sembra vicino per lui!