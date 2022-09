Leao, la beffa è doppia: pessima notizia per Pioli

Brutto guaio per il Milan, visto che l’espulsione comminata a Rafael Leao gli farà saltare il big match contro il Napoli di domenica.

Una brutta notizia per il Milan ad inizio secondo tempo del match con la Sampdoria. I rossoneri, in vantaggio per 1-0 grazie al gol iniziale di Messias, sono rimasti in inferiorità numerica.

Proprio all’avvio della ripresa l’arbitro Fabbri ha estratto il secondo giallo ai danni di Rafael Leao. L’attaccante del Milan è stato colpevole di aver colpito in pieno volto il difensore Ferrari, con un colpo in rovesciata che ha mancato il pallone e preso direttamente il naso del sampdoriano.

Severo ma forse giusto il secondo cartellino giallo affibbiato a Leao. Una doppia brutta notizia per il Milan, che dovrà giocare tutto il secondo tempo a Marassi in dieci uomini. Ma anche perché Leao salterà sicuramente il big match contro il Napoli di domenica 18 settembre. Una brutta gatta da pelare per mister Pioli, che spera a questo punto di recuperare Ante Rebic in tempo per la sfida di San Siro.