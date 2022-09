Milan, grosso investimento per un tris di firme: i tifosi esultano

Dopo il calciomercato estivo si pensa ai rinnovi in Casa Milan. Ieri è stato il turno di Tonali, ora un tris di firme per far esultare i tifosi rossoneri

Sulle pagine dei giornali sportivi, in edicola stamani, c’è chiaramente spazio per il rinnovo di Sandro Tonali. Un rinnovo arrivato nel pomeriggio di ieri ma mai messo in discussione.

Il centrocampista italiano ha dimostrato il suo amore per i colori rossoneri, rinunciando a parte dello stipendio pur di restare a vestire la maglia della squadra per la quale ha sempre fatto il tifo. Ieri è arrivato il giusto premio, con un importante adeguamento dello stipendio, ad un calciatore, che ha dato prova di essere un grande campione dentro e fuori dal campo.

Sul prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027 con il Milan, di Sandro Tonali mai nessuno ha avuto dubbi. I rapporti tra la dirigenza e il calciatore, desideroso di scrivere pagine importanti di storia rossonera, sono fantastici così come quelli con il suo agente.

Maldini e Massara no stop

Ma la campagna rinnovi non può certo fermarsi all’ex Brescia. Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a lavorare intensamente per riuscire a blindare tutti i calciatori, prossimi alla scadenza, che hanno contribuito in maniera importante alla conquista dello scudetto. E’ toccato a Theo Hernandez, prima di tutti, poi a Fikayo Tomori, Rade Krunic e appunto Sandro Tonali.

Ora sulla scrivania di Maldini ci sono i contratti di Pierre Kalulu, Ismael Bennacer e Rafael Leao. Non è un caso che siano stati scritti in questo ordine. Il rinnovo più complicato è chiaramente quello del portoghese, che vuole almeno sette milioni di euro netti a stagione. Dovrà muoversi in prima persona Gerry Cardinale, alzare l’asticella e blindare il giocatore più importante della rosa del Milan. Sarà un banco di prova per il nuovo proprietario del club rossonero che farà capire le ambizioni del fondo americano.

Anche per Bennacer ci vorranno tanti soldi, sui 4/4,5 milioni di euro netti a stagione. Servirà trattare per un calciatore che ha dimostrato di essere fondamentale per gli schemi di Stefano Pioli. Discorso identico per Kalulu, che è letteralmente esploso e da un contratto di giovane promessa dovrà presto passare ad uno da titolare del Milan, sui 2 milioni di euro. Le prossime settimane capiremo come Maldini e Massara si muoveranno e se il discorso rinnovi verrà archiviato del tutto.