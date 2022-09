Sampdoria-Milan, Highlights Serie A: gol e sintesi partita – Video

Il Milan affronta la Sampdoria al Ferraris nella 6.a giornata di Serie A. La cronaca e gli highlights del match disputato sabato 10 settembre

Undici titolare confermato nel Milan che si presenta al cospetto della Sampdoria con Kjaer e Pobega titolari. Messias preferito a Saelemaekers.

Inizio di partita frizzante. Leao subito pericolo al 2′. Risponde la Sampdoria con un salvataggio di Hernandez provvidenziale in area. Al 7′, il vantaggio rossonero. Leao semina il panico sulla fascia e serve Giroud, rimpallo e assist quasi involontario del portoghese per l’accorrente Messias che batte un incerto Audero per lo 0-1.

La reazione della Sampdoria è immediata e Djuricic colpisce la traversa con una conclusione a giro dal limite sulla quale Maignan non avrebbe potuto fare nulla. E’ l’unico pericolo per il Milan nella prima frazione che poteva concludersi con un passivo più ampio.

Dopo un lungo consulto al Var, Fabbri annulla il gol di spalla di De Ketelaere per un fuorigioco attivo di Giroud. Nel finale di tempo, poi, il francese si procura due occasione per il raddoppio. Sulla prima, Audero sventa con una gran parata. Su quella successiva, scaturita dalla solita discesa di Leao, la deviazione dell’attaccante termina poco fuori. Dopo tre minuti di recupero, il Milan va al riposo meritatamente in vantaggio.

Sampdoria-Milan, il secondo tempo

Il secondo tempo inizia malissimo per il Milan. Nel tentativo di una rovesciata, Leao colpisce al volto Ferrari. Un gesto involontario ma che costa il secondo giallo al portoghese e lascia il Milan in dieci. La Sampdoria ne approfitta prontamente e Djuricic di testa anticipa Maignan per l’1-1 che esalta la gradinata blucerchiata.

Pioli corre ai ripari e fa entrare Tomori per puntellare la difesa. Il Milan è comunque sempre presente in attacco. Hernandez impegna Audero con una conclusione dal limite, dalla quale scaturisce il calcio d’angolo che porta al rigore per i rossoneri. Su un colpo di testa di Giroud, Villar tocca con la mano. On field review e penalty che Giroud insacca spiazzando Audero.

Tornato in vantaggio, il Milan, nel finale resiste agli assalti della Sampdoria che si procura una doppia clamorosa occasione con il tiro di Gabbiadini respinto miracolosamente da Maignan e il successivo palo, quasi a porta sguarnita, di Verre. Dopo 8 interminabili minuti di recupero, il Milan si prende una vittoria preziosissima a una settimana dallo scontro diretto con il Napoli a San Siro.

