Sampdoria-Milan, Pioli: “Ingenuità di Leao, ma complimenti ai ragazzi. Rebic difficile da recuperare”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine del match tra Sampdoria e Milan, anticipo serale giocato allo stadio Luigi Ferraris.

Il Milan soffre, gioca in dieci per un tempo intero ma vince. 2-1 il risultato in casa della Sampdoria, che porta la squadra rossonera a quota 14 punti in classifica.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato il commento alla partita da poco conclusa ai microfoni di DAZN. Subito una domanda riguardo all’inferiorità numerica: “Leao ha commesso un’ingenuità sulla seconda ammonizione, ha provato una giocata. Va bene così, la squadra ha dimostrato una grande voglia, un crederci che va oltre le difficoltà. Complimenti ai miei giocatori”.

La scelta della difesa a 3 nella ripresa: “Dovevamo aspettare di più, abbiamo fatto più densità. Loro sono passati con le due punte e quindi abbiamo avuto parità numerica nella nostra area. La squadra ha giocato con energia contro un avversario difficile, che aveva fermato già due big. Una settimana impegnativa, ma lo sarà anche la prossima tra Dinamo e Napoli”.

La prestazione di De Ketelaere: “Sta facendo il percorso che ci si deve aspettare da un ragazzo di talento. Non è abituato ad un certo ambiente, a Salisburgo non è stato brillante ma non solo per colpa sua. Della prestazione stasera sono contento, si è fatto trovare nel vivo del gioco, ha qualità assolute, è un ragazzo bellissimo da allenare. Già conosce la lingua, si sforza di parlare con i compagni. Mi avrebbe fatto piacere il suo gol, anche per mettere la partita in discesa”.

Può giocare come punta? “Ho un gruppo importante a livello numerico, poi ti vengono a mancare Rebic e Origi e siamo costretti a richiedere uno sforzo in più. Leao ha rifiatato un tempo e mercoledì lo rivedremo, Giroud deve tirare la carretta. Se riuscirò a togliere a Olivier un po’ di minutaggio sarà buono. Se fosse stato bene Origi avrei fatto riposare Leao, però ha avuto un problema. Charles può fare il centravanti, lo ha fatto, a me piace un attaccante che riempie e svuota l’area. In panchina era una soluzione”.

Gli infortunati: “Difficile che Origi e Rebic recuperino per mercoledì. Rebic ha molto dolore, sta facendo cure ma non riesce a muoversi. Divock ha questa cosa piccola che gli dà problemi. Abbiamo tante soluzioni però, Saelemaekers può giocare a sinistra, Theo può andare alto. Le caratteristiche di Leao ce l’ha solo Rebic”.

Le sensazioni di Leao: “Ha ringraziato i compagni, sapeva di averli messi in difficoltà. Ma abbiamo vinto, era contento e sarà ancora molto motivato. Tutte le partite avranno un grosso peso. Sarà una tappa importante, lo scontro diretto poi col Napoli ci stimolerà. I nostri tifosi sono eccezionali, daremo il massimo”.