Sampdoria-Milan in diretta, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Diretta live Sampdoria-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della sesta giornata del campionato di Serie A 2022-2023.

Di nuovo in campo il Milan di Stefano Pioli. La scorsa settimana la stupenda vittoria nel Derby contro l’Inter, poi il pari di Salisburgo in Champions. Adesso sesto turno di campionato contro la Sampdoria dell’ex Marco Giampaolo, una delle squadre più in difficoltà di questo inizio di stagione. I rossoneri devono portare a casa la vittoria per rispondere al Napoli, vittorioso oggi contro lo Spezia. L’avversario è alla portata e ci si aspetta una risposta immediata dopo la prestazione non brillante in Champions contro gli austriaci.

Sampdoria-Milan: formazioni ufficiali e tabellino

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszyński, Ferrari, Murillo, Augello; Villar; Léris, Rincón, Sabiri, Djuricic; Caputo.

All. Giampaolo

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

All. Pioli

Arbitro: Fabbri