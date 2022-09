Sampdoria-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Prosegue il tour de force del Milan tra Serie A e Champions League. Oggi c’è la Sampdoria. Tutte le indicazioni su dove vedere il match in programma stasera dalle 20.45

Si gioca senza soluzione di continuità tra agosto e settembre. Mentre nelle scorse stagioni, il secondo weekend di settembre era quello solitamente dedicato alla pausa per la Nazionali, stavolta si gioca addirittura la 6.a giornata di campionato.

Per il Milan reduce dalla splendida vittoria con l’Inter e dal pareggio in rimonta con il Salisburgo in Champions, c’è la trasferta contro la Sampdoria dell’ex Giampaolo. I rossoneri tornano al Ferraris a poco più di un anno di distanza dalla prima vittoria ottenuta nella giornata inaugurale dello scorso campionato quando il gol di Diaz, decisivo per lo 0-1, ha avviato la cavalcata Scudetto.

Qualche cambio di formazione per Pioli con Kjaer in difesa per Tomori, Pobega in mediana al posto di Bennacer e Saelemaekers che dovrebbe essere preferito a Messias. Doveva essere la prima da titolare per Origi poi un affaticamento muscolare ha fermato il belga, non convocato. Al suo posto, altra partenza dal primo minuto per Giroud. Nella Sampdoria, Giampaolo dovrebbe dare spazio a Djuricic e Caputo in avanti con Quagliarella e Gabbiadini pronti a subentrare.

Milan-Sampdoria, dove vedere la partita

Milan-Sampdoria sarà trasmessa in simulcast su Dazn e Sky. Su Dazn, la partita sarà visibile come di consueto sull’app disponibile per smart tv, smartphone, Amazon Fire Stick, deconder Tim Vision, decoder Sky Q e console di gioco (PS e Xbox) oltreché da pc ovviamente. Su Sky diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio con highlights e approfondimenti a fine partita nello studio condotto da Alessandro Bonan.

Non è prevista la diretta sul canale Zona Dazn sul 214 di Sky, in quanto quest’ultimo è riservato solo agli eventi in esclusiva della piattaforma OTT.

Il Milan tornerà in campo mercoledì 14 settembre alle 18.45 nel secondo match della fase a gironi di Champions contro la Dinamo Zagabria. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Domenica prossima, i rossoneri affronteranno a San Siro, il Napoli nel posticipo che chiude la 7.a giornata. La partita sarà in esclusiva di Dazn e precede la pausa di fine settembre per le Nazionali.