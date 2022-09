ULTIM’ORA – Infortunio in allenamento: out per Sampdoria-Milan!

Stop pesante in casa Milan. Il club rossonero deve fare i conti con l’infortunio di un calciatore che avrebbe giocato titolare stasera contro la Sampdoria

Non c’è pace per il Milan. Un nuovo stop a poche ore dal calcio d’inizio contro la Sampdoria mette nei guai Stefano Pioli. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Divock Origi.

L’attaccante – come appreso dalla redazione di MilanLive.it – si è fermato a causa di un affaticamento alla coscia sinistra e non prenderà parte alla trasferta di Genova. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni ma è molto probabile che il suo rientro avverrà dopo la sosta per le Nazionali.

Pronto a giocare dal primo minuto è dunque Olivier Giroud. Non ci sono alternative per i rossoneri, che devono fare a meno anche di Ante Rebic, che non ha ancora recuperato dal problema alla schiena. La speranza è che il croato possa tornare a disposizione per le ultime due partite, contro Dinamo Zagabria e Napoli, prima dello stop.